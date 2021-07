Saldi estivi 2021: cosa ci attende?

Al via i saldi estivi: Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping.

Dopo questo lungo periodo di restrizioni, c’è da parte di tutti i cittadini, voglia di libertà e di normalità e i saldi estivi rappresentano, dunque una delle tante importanti occasioni per recuperare il tempo e le opportunità perdute.

Ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso.

E’ invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati, sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita.

Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale, inoltre se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

Ma cosa ci si aspetta dai saldi 2021? Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.

Dunque ci si aspettano consumi in crescita rispetto allo scorso anno ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web.

Ecco di seguito il calendario regione per regione:

Giovedì 1 luglio 2021

Sicilia: fino a mercoledì 15 settembre

Sabato 3 luglio

Abruzzo: fino a martedì 31 agosto

Calabria: fino a mercoledì 1 settembre

Emilia-Romagna: fino a martedì 31 agosto

Friuli Venezia Giulia

Lazio: fino a venerdì 13 agosto

Lombardia: fino a martedì 31 agosto

Liguria: fino a lunedì 16 agosto

Marche: fino a mercoledì 1 settembre

Molise: fino a martedì 31 agosto

Piemonte: fino a sabato 28 agosto

Sardegna: fino a venerdì 3 settembre

Toscana: fino a martedì 31 agosto

Umbria: fino a martedì 31 agosto

Valle d’Aosta: fino a giovedì 30 settembre

Veneto: fino a martedì 31 agosto