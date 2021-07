SACKO vicinissimo alla Salernitana

Il prossimo colpo di mercato della Salernitana potrebbe essere Falaye Sacko. Secondo le indiscrezioni raccolte manca poco. I dettagli

Secondo il portale “Transfermarkt“, Falaye Sacko avrebbe trovato un accordo con la Salernitana. Dopo il ritorno di Coulibaly, a quanto pare c’è un altro colpo di mercato in dirittura di arrivo. Infatti mancherebbe poco affinché il terzino sinistro originario del Mali possa indossare la maglia granata. Ora, dunque,la Salernitana starebbe lavorando con il Vitória Guimarães, club portoghese della massima divisione nel quale milita Sacko. In particolare la società neopromossa in Serie Avorrebbe il terzino, forte specialmente nella fase di spinta, in prestito ma restano da definire i dettagli di quest’ultimo relativamente alle varie formule cui è possibile fare ricorso.

Intanto dall’Atalanta si culla un sogno per il mercato granata: infatti, in attesa di sviluppi per il ritorno di Gennaro Tutino dal Napoli, la Salernitana avrebbe manifestato un concreto interesse per l’olandese Sam Lammers. L’ex-Psv potrebbe arrivare con la formula del prestito e si sfrutterebbero i buoni rapporti instaurati con i bergamaschi.

Oltre al nome di Sam Lammers, dal summit Fabiani-Castori tenutosi a Cascia, l’altro nome per l’attacco è quello di Federico Bonazzoli. Si punta al prestito dalla Sampdoria: attesi sviluppi nei prossimi giorni.

Fonte zero otto nove.it