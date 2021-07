Sacco edilizio in Costiera: 120 denunce per irregolarità in alberghi di lusso e ville. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Proseguono senza sosti i controlli dei carabinieri per arginare il fenomeno dell’abusivismo edilizio in Costiera e nel Salernitano. Negli ultimi sei mesi sono state 159 le persone deferita all’autorità giudiziaria in tutta la provincia; di questi ben 120 sono residenti nei comuni della Divina considerato un territorio estremamente delicato e fragile. Anche a causa del dissesto idrogeologico sono molti gli eventi franosi che qui si verificano ogni anno. In tal senso risulta fondamentale il lavoro dei carabinieri, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantoni o, e dalle altre forze dell’ordine della Costiera Amalfitana per cercare di frenare quella che può essere definita una vera e propria piaga.

Il valore delle strutture sottoposte a sequestro ammonta a 1 milione e mezzo di euro. L’attività svolta dai militari dell’Arma ha dato modo di individuare in territori sensibili, quali le coste Amalfitana e Cilentana, numerose realizzazioni edili in assenza di titoli autorizzativi. Nella gran parte dei casi le violazioni registrate sono state commesse allo scopo di aumentare il valore di strutture ricettive, con l’installazione di vasche ad idromassaggio, piscine interrate, oppure aumenti di volumetria per ottenere ulteriori camera. In zone come la Costiera Amalfitana gli interventi edili sono condizionati dalle stringenti normative che ne tutelano la sicurezza e il valore paesaggistico. Purtroppo sempre più spesso c’è chi pur di realizzare un intervento, anche non consentito, agisce in maniera illecita.