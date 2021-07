Rosalba Spagnuolo e il suo gruppo: successo a Villa Fiorentino a Sorrento

Rosalba Spagnuolo e il suo gruppo: successo a Villa Fiorentino.

Una piccola folla di persone usciva con aria felice da Villa Fiorentino riversandosi sul Corso Italia mentre canticchiava vecchi motivi in napoletano: è questa la cifra del successo dello spettacolo ‘Na’ Passiata’: la “passeggiata” del gruppo di Rosalba Spagnuolo nella canzone napoletana, che non a caso, come dice Libero Bovio, ha avuto il ruolo nella storia di “ambasciatrice di pace nel mondo”.

L’evento si è tenuto sabato 24 luglio nell’ambito della ricca Summertime 2021, la programmazione estiva della Fondazione Sorrento, alla presenza dell’Amministratore delegato, avv. Gaetano Milano, sul palco a fine serata per congratularsi pubblicamente con gli artisti.

Dopo il successo a Ercolano e a Piano di Sorrento, dove ha inaugurato le rispettive rassegne estive di eventi dei due Comuni con lo show musicale “L’addore ‘e l’Ammore”, Rosalba Spagnuolo e il suo gruppo hanno presentato a Villa Fiorentino a Sorrento uno spettacolo tutto in napoletano, un exursus nella storia della musica e poesia napoletana, di grande spessore culturale e artistico, nel segno delle famose parole di Stanislao Nievo: “se ci fosse una capitale dell’anima, a metà tra Oriente e Occidente, tra sensi e filosofia, tra onore e imbroglio, avrebbe sede qui a Napoli”.

Sul palco, a dare coralità e respiro alla rappresentazione: Rosalba Spagnuolo, testi, regia, voce; Francesco Cesarano, chitarra, voce e arrangiamenti; Vittorio Pane, percussioni; Carlo Alfaro, voce narrante; Mariacristina Gargiulo, reading poetico; Anna Cinque, Lorenza Gargiulo, Donatella Rodriguez, danzatrici della Scuola “SpazioDanza Sorrento”, su coreografie originali di una delle direttrici, Mariana Gargiulo.

Il pregio di questo lavoro della storica coppia di artisti stabiesi Spagnuolo-Cesarano è aver saputo attingere all’immane patrimonio culturale partenopeo per condurre lo spettatore nel fulcro della “napoletanità”, in un vortice di emozioni autentiche e condivise, che fanno sentire chi è nato da queste parti orgoglioso di esserlo, come nelle parole di Sophia Loren: “Non sono italiana, sono napoletana! È un’altra cosa!”