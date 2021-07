Roberto Mancini si prepara ai quarti con i dolci di Cava de’ Tirreni

Roberto Mancini si prepara ai quarti con i dolci Cava de’ Tirreni.

Un assaggio di un dolce tipico cavese, arrivato a Genova da Agostino Alessio, goloso dei dolci tipici cavesi suo fisioterapista ed amico intimo di Roberto Mancini, da parte della Pasticceria Tirrena dei fratelli Anna, Osvaldo e Federico Tagliaferri, ha fatto innamorare il ct. della Nazionale Italiana, che ha voluto inviare i suoi saluti ed i ringraziamenti alla storica pasticceria cavese. Un simpatico modo di “esorcizzare” con dolcezza la logica attesa dei quarti di finale che si disputeranno venerdì, contro il Belgio, ma dove il nostro ct. avrà dalla sua parte la “dolcezza” cavese.” Un saluto ad Anna, Federico ed Osvaldo della Pasticceria Tirrena della piccola Svizzera, Cava de’ Tirreni» ha dichiarato il commissario tecnico in un videomessaggio affidato ai social che ha fatto immediatamente il giro dei social, rendendo orgogliosi non solo i proprietari della Pasticceria Tirrena, ma anche i cavesi, da sempre legati a Roberto Mancini, alla Sampdoria, ed a quella squadra degli anni ’80 in cui militava anche il cavese Fausto Salsano, oggi facente parte delle staff della Nazionale italiana.

Sorpresi dal video del ct. Anna, Osvaldo e Federico, sono già pronti ad ideare una torta “europea”, nel caso la nostra Nazionale dovesse vincere gli Europei, con annesso invito a Roberto Mancini ed a tutta la Nazionale italiana. “Mancini è nostro idolo da sempre-hanno dichiarato i fratelli Tagliaferri – e lo ringraziamo nonostante la sua riservatezza, ma deve essere orgoglioso di quanto sia acclamato e ben voluto dagli italiani per tutto quello che è stata e sarà la sua storia calcistica, ma, soprattutto il suo essere di esempio come uomo, anche fuori dal campo di calcio. Abbiamo bisogno di uomini esemplari come lui. Ovviamente lo ringraziamo per la, splendida sorpresa e lo aspettiamo da vincitore a Cava dè Tirreni ”

Sarà una sfida tra il “Gracht brood” , un dolce cotto al forno e rifinito con zucchero caramellato e gli speculoos, biscotti dolci e croccanti alla cannella ed il “cavoto”, dolce tipico di Cava de’Tirreni ed ideato dalla Pasticceria Tirrena. Chi vincerà?…senza dubbio ha già vinto Cava de’ Tirreni.