Ripartiti 1,28 miliardi del Fondone Covid. Un albergatore: “Svantaggiati i comuni della penisola sorrentina”

Il Sole 24 ore ha pubblicato questa mattina la ripartizione del Fondone Covid. Ben 1,28 miliardi per coprire “tutte le minori entrate, compresa l’addizionale Irpef, al netto delle minori spese per contratti di servizio e per riduzioni del Fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Agli enti con saldo positivo è attribuita solo l’eventuale differenza fra avanzi 2020 e fabbisogni 2021. Il risultato, indicato nell’infografica sottostante, mostra che i calcoli portano a Milano 184,5 milioni, a Roma 90,8 e a Venezia 74,6.

Le cifre al ribasso garantite ai territori della penisola sorrentina, non sono andate giù ad alcuni albergatori, tra cui Mario Colonna, che scrive:

Oggi sul Sole24 ore pubblicata graduatoria degli aiuti ai Comuni per compensare le minori entrate. La lista cita i Comuni che hanno ricevuto fino a 850mila Euro.

Ecco le Sorprese Campane:

Napoli 1.897.000

Pompei 5.027218

Agropoli 4.847.514

Capri. 4.151.104

Anacapri 2.927.264

Avellino 2.029.495

Portici 1.655.911

Amalfi 1.630.332

Nocera inferiore 1.149.481

Ravello 1.125.909

Ischia 1.073.160

Positano 921.197

I SEI Comuni della Penisola sono FUORI Lista!

Fate un pò Voi……