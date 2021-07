Ricordando Raffaella Carrà con Mvula Sungani

Ho conosciuto Mvula Sungani nel 2018 durante la kermesse culturale “Sorrento Incontra” di cui è stato ottimo Direttore Artistico, supportato dall’ex Dirigente alla Cultura Antonino Giammarino, che collaboró anche all’aspetto autoriale. Del suo prestigioso curriculum mi colpirono subito i suoi inizi con Raffaella Carrà perché la Carrà per me era e rimarrà un mostro sacro dello spettacolo internazionale, un’icona della radiotelevisione italiana e della musica che oggi, impropriamente, indico come “leggera” italiana. Mi resi conto da subito che Raffaella per Mvula era stata una Maestra davvero speciale. Ho contattato Mvula cercando di muovermi con accortezza nella cristalleria delle emozioni di chi ha perso una persona cara e gli ho chiesto un ricordo di Raffaella, queste sono le parole che da New York mi ha scritto e condivido con i lettori di Positanonews. “Avevo 12 anni quando hai scoperto il mio talento tra migliaia, l’hai incanalato, l’hai guidato, l’hai curato amorevolmente, mi hai trasmesso la cultura del lavoro, quello duro, necessario per raggiungere qualsiasi obiettivo. Mi hai fatto scoprire New York, la città che amo di più. La mia madrina artistica, il mio mito, la mia mentore. Una donna forte, determinata, dolce, energica, una professionista unica, una guida paziente, un adorabile zia, una persona splendida! Sei questo è molto altro per me Raffaella… Ora le stelle avranno la grande fortuna di ammirarti da vicino 💙” Mvula Sungani, 5 luglio 2021