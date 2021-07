Riceviamo e pubblichiamo: “Noi da Amalfi e costiera 4 ore d’auto per il vaccino, turisti a Castiglione”

Il covid-19 ha allentato la presa con l’arrivo della stagione estiva, ma il contagio non ha mai spesso di far paura. A tal proposito, molti cittadini della costiera amalfitana si sono sottoposti alla somministrazione del farmaco anti-covid, seppur incappando in qualche difficoltà.

Cittadini da Amalfi e nel resto della costiera amalfitana, hanno lamentato il disagio di doversi recare a Roccadaspide (circa quattro ore complessive d’auto) per ricevere la propria dose di vaccino.

Riceviamo e pubblichiamo le lamentele giunte in redazione, per le quali, si spera, le autorità intervengano per ristabilire gli equilibri di una campagna vaccinale allo sbando.

Buon giorno,

Se potrà essere di Vostro interesse, vorrei comunicare che noi cittadini di Amalfi, ed anche quelli di altri comuni vicini, dobbiamo recarci a Roccadaspide per il vaccino covid mentre i turisti possono farlo a Castiglione di Ravello.

Poiché si tratta di oltre quattro ore per andare e tornare, naturalmente, nessuno sta aderendo alla convocazione ed a nulla sono valse le nostre proteste.

Per favore, potreste aiutarci a fare giustizia e, gentilmente, potreste far giungere questa notizia al Presidente De Luca perché, sicuramente, non ne sarà a conoscenza?