Renga concerto a Maiori “consigliamo” di non farlo, nessuno ha detto che non sia sicuro. De Luca ha invitato alla “responsabilità”

Questa mattina abbiamo ricevuto una diffida telefonica, al momento, dagli organizzatori. Ma noi non cambiamo dalle nostre idee, non è il problema del concerto, lo stesso abbiamo detto per Tony Tammaro a Piano di Sorrento . Renga concerto a Maiori “consigliamo” di non farlo, nessuno ha detto che non sia sicuro. Dopo 40 anni di giornalismo conosciamo abbastanza bene Maiori e la Costiera amalfitana in estate e l’impossibilità, a meno di far venire l’esercito, di non attrarre persone all’esterno del porto. Stiamo dicendo che “consigliamo” di non fare questo evento, come lo stesso Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha detto in generale. Il Covid non è scomparso, anzi vi sono le varianti. QUINDI NULLA CONTRO LE ORGANIZZAZIONI , CHE SONO ECCEZIONALI E PERFETTE ALL’INTERNO DEL CONCERTO. Ma sappiamo bene che può succedere all’esterno, come è sempre successo. Il nostro è solo un consiglio, auguriamo buon concerto ed eventi a Maiori e Minori fate vobis con la nostra benedizione e la possibilità ancora di poter dire la nostra.

Ecco cosa ha detto De Luca a proposito degli eventi