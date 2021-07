Referendum “Eutanasia legale”: oggi a Positano raccolte 200 firme

Tutte le altre persone con patologie irreversibili che procurano dolori intollerabili, e i pazienti impossibilitati ad assumere autonomamente un farmaco (a causa di SLA, di una tetraplegia…) nel nostro Paese non hanno la possibilità di scegliere, e di chiedere aiuto medico attivo per la morte volontaria, perché il nostro codice penale vieta l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p).

In tutta la nazione è in atto la raccolta firme a favore del referendum “Eutanasia Legale”, che nei giorni scorsi ha avuto il via libera per raccogliere i consensi mediante firma digitale. A Positano, invece, la risposta alla raccolta firme giunge sia dai positanesi che paesi limitrofi e turisti.

Anche a Positano sarà possibile firmare per il referendum “Eutanasia Legale” in piazza dei mulini anche domani, sabato 24 luglio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. I cittadini di iscritti nelle liste elettorali del Comune di Positano potranno firmare anche presso l’ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 fino al 30 settembre.