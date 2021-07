RavelloFestival. Ultimaora. La Filarmonica di Benevento suonerà nell’Auditorium

I grandi eventi raccontati dagli inviati di Positanonews, in questa occasione ci comunicano che:

A causa delle avverse condizioni meteo, il concerto di stasera sabato 17 luglio 20212, dell’ Orchestra Filarmonica di Benevento OFB diretta da Fabio Biondi si terrà in Auditorium Oscar Niemeyer con inizio alle ore 20.

Ci scusiamo per il disagio! Recita anche il post sui canali social del Ravellofestival .

La bellezza del palco sospeso tra cielo e mare sarà compensata dalla perfetta acustica dell’Auditorium.

Il quinto appuntamento del cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad, dà spazio ad una delle migliori realtà musicali del territorio: l’ Orchestra Filarmonica di Benevento OFB che, dopo l’ottimo debutto dello scorso anno, torna sul Belvedere di Villa Rufolo.

Sul podio, Fabio Biondi, una delle figure più interessanti del mondo musicale italiano.

Direttore e violinista è il fondatore del complesso “Europa Galante” che nel giro di pochissimi anni, grazie anche ad un notevolissimo successo discografico, è diventato uno degli ensemble specializzato in musica antica più famoso e premiato in ambito internazionale.

Biondi, negli anni, ha collaborato e collabora con Orchestre come quella di Santa Cecilia, dell’Orchestra da Camera di Rotterdam, del Mozarteum di Salisburgo, della Mahler Chamber Orchestra, etc.

La telecamera di Sara Ciocio è pronta per trasmetterVi piccole dirette dell’importante evento.