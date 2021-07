Ravello vive con fede la vigilia della festa patronale di San Pantaleone

A Ravello questa sera si sono aperti i festeggiamenti di San Pantaleone con l’esposizione del busto d’argento. La Città della Musica è in festa per il suo Santo Patrono, protettore di medici e ostretiche. Questa sera la banda musicale in Piazza ha aperto le attese celebrazioni religiose ed i tradizionali fuochi d’artificio.

L’emergenza sanitaria ancora in corsa non permetterà lo svolgimento della tradizionale processione per le vie del paese ma i fedeli vivranno comunque con fede la solennità di San Pantaleone.

(foto e video di Valeria Civale)