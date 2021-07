Il Consiglio Comunale di Ravello era in programma per questa mattina, venerdì 30 luglio alle ore 10 a Villa Rufolo in prima convocazione. La diretta di questa mattina è durata pochi minuti, poiché, a causa della mancata notifica al consigliere Amato, il consiglio è stato rimandato a domani sabato 31 luglio in seconda convocazione alle ore 10:00.

Il Consiglio avverrà in seduta straordinaria senza presenza fisica del pubblico, stante l’emergenza Covid-19. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming.

Ricordiamo i temi all’Ordine del Giorno: