Ravello, la rampa maledetta resta aperta solo 24 ore. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

La nuova rampa dell’Auditorium di Ravello riapre, ma solo per 24 ore. Continua il calvario nella Città della Musica: i ravellesi hanno potuto usufruire della nuova bretella per poche ore, per poi assistere alla nuova chiusura a causa delle criticità emerse nel corso della fase sperimentale. I problemi sarebbero legati all’impossibilità di percorrere il nuovo tratto di strada per alcuni mezzi, soprattutto per quelli di grandi dimensioni. La pendenza nella parte finale, in particolare, ha causato notevoli difficoltà a molti automobilisti e anche qualche danno alle vetture.

La rampa dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” è stata pensata per pedonalizzare la centralissima Via Boccaccio, ma il suo concepimento è stato lungo e molto articolato. L’approvazione del progetto è arrivata nel 2010, con il finanziamento da quasi 1,5 milioni di euro a sostenere l’importante intervento. Sono seguiti, però, alcuni problemi relativi alle autorizzazioni da parte della Soprintendenza, in particolare per la presenza di antiche mura che non potevano essere deturpate dall’opera.