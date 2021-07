Ravello, il sindaco chiede un’integrazione del servizio di trasporto pubblico sulla tratta Ravello-Amalfi

Ravello. Questa mattina il Sindaco Salvatore Di Martino ha inviato una nota alla Sicurezza Trasporti Autolinee Sita sud ed al Consigliere Regionale Luca Cascone avente ad oggetlo l’insufficienza del servizio di trasporto pubblico sulla tratta Ravello – Amalfi.

Ecco il testo della missiva: «Con la presente nota intendo rappresentare l’insufficienza del servizio di trasporto pubblico segnatamente nella tratta Ravello-Amalfi. Da giorni ricevo numerose segnalazioni di tanti cittadini, anche lavoratori, che non riescono ad usufruire del servizio di trasporto pubblico a causa della limitazione dei posti a bordo dei mezzi e del numero insufficiente di corse previsto. Non vi sfuggirà, inoltre, l’importanza di garantire un appropriato servizio anche nelle ore serali, al momento inadeguato a soddisfare le esigenze dei cittadini e dei turisti, tenendo conto altresì della programmazione in atto del Ravello Festival, che si concluderà il 28 agosto p.v.».