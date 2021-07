Ravello Festival, in esclusiva a Positanonews i saluti del neo presidente Falconio. Il primo giornale online locale infraprovinciale, Positanonews, testata della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ha inviato Lucio Esposito e Sara Ciocio per far gli auguri di buon lavoro al Presidente che si dimostrato molto gentile, disponibile e simpatico. Notaio in Napoli, ma sopratutto uomo dalla cultura poliedrica e passione letteraria e musicale.

Il neo presidente, Diomede Falconio, porge i suoi saluti ai lettori di Positanonews in occasione del concerto in memoria di Astor Piazzolla.

Finale da standing ovation con Libertango, in un arrangiamento originale per quintetto e archi, scritto per questa occasione dallo stesso Mainetti che suggella una serata da incorniciare per il Ravello Festival. Grande successo anche per la diretta streaming seguita da tantissime persone anche dall’Argentina. In tribuna anche Diomede Falconio, per la prima volta in platea da Presidente della Fondazione Ravello.