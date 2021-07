Ravello festeggia il Santo Patrono Pantaleone. Oggi e domani, il 26 e il 27 luglio Ravello, in Costiera Amalfitana, è pronta ad onorare il Santo Patrono Pantaleone, medico e martire.

L’emergenza sanitaria non permetterà lo svolgimento della tradizionale processione per le vie del paese ed i festeggiamenti usuali, ma per la città della musica saranno due giornate speciali che faranno rivivere alla popolazione una tradizione secolare che di anno in anno rafforza il legame tra i fedeli e il Patrono.

Ecco il programma: