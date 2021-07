II Museo del Corallo nasce nel 1986 da una felice intuizione di Giorgio Filocamo e dalla sua innata generosità: intuizione felice quella di voler custodire il prezioso bagaglio di oggetti antichi e di pregio tramandatogli dalla sua famiglia, che è stata la radice della sua grande vocazione di corallaro. Una famiglia dalle origini siculo-napoletane: c’è forse miscela migliore per il sangue di un corallaro?

Generosità perché il cancello del Museo del Corallo si apre a tutti: curiosi e non, scettici ed increduli, credenti o meno. Ed il trattamento è lo stesso: tanta esperienza, bellezza, e, se si è fortunati, e quasi sempre lo si è si va via con un rametto di corallo tra le mani che, come Giorgio Filocamo ripete da sempre, deve necessariamente essere Rotto, Rosso, e Regalato.

…mio nonno aveva un rapporto direi quasi carnale con il corallo, non solo di lavoro e di devozione. Devo sicuramente a lui l’irresistibile fascino per questo prezioso regalo della natura. Tra le cose che mio nonno possedeva, c’era un corno religiosamente incartato. Una specie di reliquia. La sacralità con cui lo toccava, e conservava, e guardava, suscitavano in me, divenuto ormai grandicello, due considerazioni: l’oggetto aveva una grande valenza simbolica, e una grande valenza apotropaica. Fu così che mi avvicinai al mondo artigiano del corallo.

Era il 1955, iniziai ad Ercolano… con i miei primi modelli… Così, trentadue anni fa, arrivai a Ravello con le “reliquie” del nonno e tutto ciò che avevo: un bagaglio enorme di esperienza. Misi su una bottega sotto il Duomo “Camo”. In una zona retrostante il negozio, separato da una grata, come un antico carcere, misi in libertà la mia fantasia di artigiano e la mia voglia di vedere rappresentato il mondo del corallo in quello che è divenuto poi, negli anni, un vero e proprio museo. Ndr: Lui non lo avrebbe mai detto, ma da qui sono passati tanti bei nomi della cultura e dello spettacolo, nazionale ed internazionale.

Tratto da “Memorie di corallari”, Giorgio Filocamo: La mia vita per il corallo di Marcello Napoli, Largo Campo, mensile del Centro storico Salerno luglio/agosto 1998