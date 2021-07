Ravello, convocato il Consiglio Comunale per il 30 luglio. Ecco i temi all’Ordine del Giorno

Ravello. Convocato il Consiglio Comunale presso l’Auditorium di Villa Rufolo per venerdì 30 luglio alle ore 10.00 in prima convocazione ed il 31 luglio alle ore 10.00 in seconda convocazione. Il Consiglio avverrà in seduta straordinaria senza presenza fisica del pubblico, stante l’emergenza Covid-19. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming.

Ecco i temi all’Ordine del Giorno: