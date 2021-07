Ravello: anticipato alle 19.45 il concerto di questa sera.

È tutto pronto per il concerto di questa sera a Villa Rufolo. Ravello attende la più grande pianista vivente, Martha Argerich. L’appuntamento è per le 19.45. L’orario è stato anticipato per garantire ai nostri ospiti di assistere allo spettacolo in sicurezza e, per quanto è possibile, senza incursioni sonore esterne che potrebbero interferire con l’ascolto.

Da parte dello staff della Fondazione Ravello il massimo sforzo organizzativo per consentire il deflusso in uscita del pubblico nel rispetto delle norme vigenti anti assembramento. Vi ringraziamo sin d’ora per la responsabile collaborazione che, siamo certi, non mancherà. È una serata di festa per il nostro Paese e siamo tutti idealmente vicini al presidente Mattarella che ci rappresenta nella sfida finale degli Europei. Ricordiamo a chi, tra il nostro pubblico, desidera assistere al match con l’Inghilterra che l’accesso e lo stazionamento nella piazza di Ravello sono contingentati, nel rispetto e in conformità al servizio d’ordine stabilito dal Comune.