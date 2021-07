Raffaele Virgilio, giovane ex Napoli, approda al Sorrento!

Classe 2002, centrocampista centrale che però è stato spesso impegnato anche da difensore, Raffaele Virgilio si mette in gioco con la maglia del Sorrento dopo l’esperienza nel settore giovanile del Napoli, con il quale è cresciuto ed è arrivato fino alla Primavera dopo essersi formato nel vivaio dell’Avellino.

Per un giovane come lui, Sorrento sarà una avventura intrigante!

“𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒’ 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎. 𝐷𝑎𝑟𝑜’ 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖 𝑒’ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎”.