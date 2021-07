Raffaele Buscé è un nuovo tesserato della FC Costa d’Amalfi

La FC Costa d’Amalfi comunica di aver tesserato Raffaele Buscè. Nato il 29/09/2001 a Vico Equense, Buscé è un attaccante cresciuto nelle giovanili della Salernitana, dove si è messo in luce segnando gol a grappoli. Successivamente Raffaele ha giocato nella Primavera granata prima di trasferirsi nell’Atletico Esperia in Toscana. In Campania lo riporta la Palmese, prima di approdare alla Nuova Napoli Nord per disputare il finale della scorsa stagione. “La società, il Presidente, e tutto lo staff, danno il benvenuto al nuovo arrivo, con la speranza di poter crescere insieme e raggiungere gli obiettivi prefissati. BENVENUTO IN FAMIGLIA… RAFFAELE”.