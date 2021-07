Quindi il “vero” problema di Capri sarebbe “l’Anema e Core”? Il post di Silvio Staiano CEO di “Capri Watch” è emblematico, la piazzetta a Capri, ma se si va a Sorrento, Amalfi, Napoli, Salerno , ovunque è lo stesso, stracolma e senza mascherine, e vanno a fare un blitz al locale per chiuderlo, anche se solo per una serata?

Non ancora stanchi di assistere alla distruzione “selettiva” dell’economia?

Capri è in ginocchio, come l’intero comparto turistico nazionale ma c’è ancora gente che tifa per Green pass e restrizioni…fino a quando nel “forno” ci finiranno per loro stessa scelta.

Si salvi chi può. L’unica salvezza saranno le piazze, ma oramai non ci credo più.