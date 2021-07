Protesta dell’Associazione CapriVera per i servizi igienici off limits sull’isola azzurra

Il gruppo consiliare CapriVera questa mattina ha inviato una nota all’Amministrazione Comunale avente ad oggetto la chiusura dei bagni pubblici dei Giardini della Flora Caprense e di Piazzale Europa: «Giungono segnalazioni relative alle chiusure di due bagni pubblici situati in zone del centro molto frequentate. Si fa riferimento in particolare ai bagni pubblici dei Giardini della Flora Caprense (che in generale versano in uno stato di inaccettabile abbandono ed incuria, come già più volte segnalato da questo gruppo consiliare) e a quelli di Piazzale Europa. La situazione segnalata sta creando non pochi disagi alla cittadinanza, ai turisti ed ai titolari delle attività adiacenti».

L’Associazione rivolge, quindi, un invito all’Amministrazione affinché intervenga quanto prima per risolvere il problema che sicuramente non è accettabile in un luogo dalla forte valenza turistica come l’isola di Capri.