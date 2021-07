Prima tesi di laurea dedicata alla perla dell’enogastronomia “Don Alfonso1890”

Una tesi di laurea dedicata al tempio dell’enogastronomia di Sant’Agata sui due Golfi, “Don Alfonso 1890”

Una novità per l’originale sequenza che caratterizza l’assunto di Giordana Vasile, che si é laureata in Fotografia all’Istituto Europeo di Design di Milano, realizzando un libro fotografico su Don Alfonso1890. “Il progetto –come spiega Giordana Vasile – parte dalla mia volontà, nel mio futuro lavorativo, di valorizzare tutte le eccellenze che hanno lavorato duro per realizzare i propri obiettivi. Parte anche dalla mia passione sviluppatasi in questi anni per il fotografare cibo e dal voler far conoscere il più possibile la mia terra.

Il progetto si chiama precisamente “Don Alfonso 1890 – Un viaggio tra il cibo, la storia e la natura nella penisola sorrentina” ed è il mio primo progetto di questo genere.

Mi sembrava giusto partire quindi, nella mia carriera lavorativa, valorizzando un’eccellenza della mia terra”.

Il libro esplora tutti i luoghi del Don Alfonso: la cucina, la cantina, l’azienda agricola “Le Peracciole” e gli interni ed esterni. Le fotografie sono accompagnate da alcuni testi che raccontano la storia di Don Alfonso, il presente e le idee future e la loro filosofia sulla selezione delle materie prime. Il libro è anche interattivo, in 4 pagine ci sono dei codici QR che se scannerizzati con il proprio telefono riportano ad un video Youtube che fa immergere il lettore all’interno del Don Alfonso, come se si trovasse lì di persona. Infine ho realizzato anche un video promozionale con riprese in cucina, un’intervista a Don Alfonso e riprese all’azienda agricola effettuate con un drone.

I nostri più sentiti auguri alla neo dottoressa Giordana Vasile.