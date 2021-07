Previsioni Meteo del Nautico di Piano di Sorrento: giornate con sole e qualche nuvola di passaggio

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Piano di Sorrento il meteo del Nautico “N.Bixio” per Positanonews. Una collaborazione che continua nonostante il Covid, grazie alla professionalità dell’Istituto Nautico Nino Bixio, eccellenza in Campania e in Italia , guidato dalla docente dottoressa Farina. Molti non lo sanno ma il Nautico ha una stazione meteo gestita con grande dedizione e professionalità , quindi per Positanonews diamo le previsioni con gli strumenti più vicini al territorio della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina.

L’instabilità si è spostata verso Nor-dEst lasciandoci ancora sole e qualche nuvola. Da oggi a Mercoledì giornate con sole e solo qualche nuvola di passaggio (qualcosa in più nel pomeriggio). Giovedì aumento moderato della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Temperature in aumento graduale, venti prima occidentali, poi da sud.