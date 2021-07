Praiano, vicenda Gavitella il Comune ha locato beni non suoi ai pescatori, il sindaco Di Martino bacchetta i funzionari in diretta Il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, ha emesso una convocazione del Consiglio Comunale con seduta di prima convocazione giovedì 22 luglio 2021 alle ore 16.00 che è stata trasmessa in diretta streaming, diretta dalla quale sono emerse cose davvero sconcertanti. Cittadini in buona fede che hanno locato beni dal Comune, con tanto di gara e contratti, ma che del Comune non sono perchè fanno parte del demanio marittimo. i tratta di una vicenda alquanto delicata, verso la quale si sono mosse diverse critiche e opinioni contrastanti nei mesi scorsi. I locatari rischiano di dover abbandonare il sito della Gavitella, che ad oggi non appartiene completamente al comune. Il sindaco Giovanni Di Martino, come si può vedere in diretta, ricostruisce con un lungo ed articolato intervento la vicenda, supportato da delibere di Giunta passate e da cartografie e sostenendo che è compito dei funzionari arrivare ad una soluzione della vicenda “che non è necessariamente cacciare i locatari”, si parla di possibili transazioni o altre soluzioni, ma devono essere i funzionari a trovare soluzioni e la avrebbero già dovuta trovare “il consiglio comunale provvede ad atto di indirizzo e controllo, se un funzionario mi avesse messo come argomento la rescissione dei contratti lo avrei sollevato dall’incarico..”. La vicenda quindi va risolta nelle sede deputate , che sono quelle amministrative, e non politiche. Una vicenda davvero incredibile, nel frattempo alcuni locatari sono morti e sono succeduti a loro i figli. Una vicenda da risolvere contemperando gli interessi, quelli legittimi dello Stato che vuole riprendersi il suo bene, ma quelli altrettanto legittimi di chi in buona fede ha locato dal Comune un bene che non era del Comune. C’è da rimanere basiti

1)- Approvazione verbale sedute consiliari precedenti.

2)- Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni. Approvazione.

3)- Dichiarazione di interesse pubblico del manufatto destinato a ricovero dei pescatori sito alla Via Gavitella — Progetto “Messa in sicurezza, contrasto al fenomeno di erosione marina, ripascimento della spiaggia Gavitella.