Praiano, posti riservati ai residenti ma senza strisce. Terminiello: “C’è da vergognarsi”

Praiano, Costiera amalfitana. Duro post del consigliere di minoranza del Movimento Cinque Stelle Arturo Terminiello

Forse era terminata la pittura bianca per fare le strisce per far parcheggiare le auto dei praianesi, così come riporta le segnaletica verticale, ma si sa, ogni occasione è buona per chi amministra a creare disagi, tanto il ” piacere” pre elettorale in questo momento per alcuni può essere propedeutico. Io dico che c’è da vergognarsi, ma resta una opinione personale… Nessuna paura, chiederemo di fare le strisce con pennello cinghiale, perché del porco non si butta niente…