Praiano, paura per un incendio al di sotto di una macelleria in zona Muriciello. L’incendio era visibile per il paese e ha creato non poche preoccupazione perchè si trovava nel centro abitato della cittadina della Costiera amalfitana, per fortuna è stato domato quasi subito.

Ci si è preoccupati perchè ci si trova in zona abitata, visti gli ultimi incendi che hanno coinvolto abitazioni a Positano a causa di corto circuito dell’impianto di energia elettrica si temeva il peggio. In realtà si è trattato della pulizia di un terrazzamento , incendio di rovi che ha cominciato a divampare per tutto il circondario e poteva essere pericoloso , a intervenire per prima i praianesi, poi sono arrivati i vigili del fuoco .

Video Gerardo Fusco