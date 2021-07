Praiano, morte donna a mare . Annamaria Caso “Soccorsi tempestivi, vicini alla famiglia”

Praiano, Costiera amalfitana. I soccorsi sono stati tempestivi quanto mai, a dirlo il vice sindaco Annamaria Caso che abbiamo sentito “E’ stata una tragedia inevitabile, mai come in questo caso i soccorsi sono stati tempestivi, siamo vicini alla famiglia” . Alla “Gavitella” appena la donna si è sentita male si sono lanciati a mare gli stessi praianesi per prima cercando di prestare soccorso, poi sono arrivati tutti “Il marito stesso ha riconosciuto che si è fatto di tutto, la Guardia Costiera, il 118, si è fatto di tutto, ma purtroppo è stato fulminante , la donna verrà portata nella cappella del cimitero di Praiano, abbiamo dato tutte le nostre disponibilità , quello che posso dire che davvero si è intervenuti in maniera tempestiva”