Praiano, Maria Angela Rispoli ricorda la sua cara mamma Petronilla.

Il 26 luglio 2021 si contano già cinque anni dalla dipartita della mia adorata mamma, la signora Petronilla Amendola Rispoli di Praiano e, come ogni anno, desidero ricordarla a coloro che l’ hanno conosciuta, amata, apprezzata come donna autentica, discreta, affettuosa, instancabile lavoratrice, affinché la sua memoria rimanga luminosa ed imperitura nel cuore di tutti – ci scrive Maria Angela Rispoli.

Mamma Petronilla sarà commemorata, in data 26 luglio 2021, nel corso della Messa delle h 6e30, presso la chiesa di Sant’ Anna in Gaeta( Latina), officiata da Don Riccardo Pappagallo.