Praiano, lo scenografo Rai Gennaro Amendola rende omaggio a Raffaella Carrà

Praiano, costiera amalfitana. Tutta l’Italia è scossa dall’improvvisa ed inaspettata notizia della morte di Raffaella Carrà, scomparsa oggi all’età di 78 anni e che ha lasciato in eredità le sue canzoni, la sua danza, la sua bravura. Un’artista completa che ha portato il nome dell’Italia in giro per il mondo e che oggi lascia tanta tristezza nel cuore di tutti coloro che negli anni l’hanno seguita ed amata.

In tanti hanno voluto ricordarla e tra questi anche Gennaro Amendola, scenografo Rai di Praiano, che le rende omaggio con un bellissimo video dello spettacolo “Forte forte forte” nel quale Amendola ha collaborato alla scenografia lavorando con la grande Raffaella.