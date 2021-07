Praiano, lavori in piena estate documentati live dal direttore di Positanonews

Praiano, lavori e disagi in piena estate.

In Costiera Amalfitana, anche d’estate non si fermano i lavori, che mettono a dura prova cittadini e automobilisti, che si trovano a dover fare i conti con il traffico e con il dissesto stradale.

Ci troviamo infatti a Praiano, con precisione al bivio Vettica/Via Marconi, dove i lavori stradali non sono ancora stati completati e dunque anche in estate non mancano i disagi.

Infatti il manto stradale, nella suddetta zona, non è stato ancora asfaltato, ma solo “grattato” e dunque risulta essere molto pericoloso.

Inoltre, la pioggia di questa notte , ha causato la caduta di terra e detriti e sabbia.

A denunciare la cosa anche le opposizioni a firma di Fiorella Fusco Movimento Cinque Stelle

La terra usata a copertura della traccia scavata tempo fa lungo via Marconi è stata spinta a valle del bivio lasciando scoperta una voragine stretta e lunga al margine della strada.

Nel pomeriggio, lavori di pulizia stradale, che di certo non hanno resa meno critica la situazione.

Invitiamo dunque, chiunque transiti in quella zona, di prestare la massima allerta a questa spiacevole situazione di pericolo.