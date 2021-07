Praiano: la Caso in corsa per le elezioni, si parla di Gagliano e Ferraioli. E Di Martino?

Al momento l’unica donna in corsa per le prossime elezioni amministrative a Praiano, in costiera amalfitana, è Anna Maria Caso.

Il vicesindaco di Praiano, non a caso, da sempre conserva la passione per la corsa e per le maratone, ma stavolta questa è una delle sue più grandi sfide: diventare il primo cittadino del paese che si è ritrovata a dover gestire nel bel mezzo della pandemia.

In merito alla probabile candidatura di Salvatore Gagliano – titolare dell’Hotel Il Tritone di Praiano e già sindaco e consigliere – e Andrea Ferraioli – Distretto Turistico Costa d’Amalfi, si tratta meramente di voci di corridoio. L’attuale sindaco Giovanni Di Martino, invece, preferisce non sbilanciarsi al momento. Tra qualche settimana si andranno a delineare le sue intenzioni.