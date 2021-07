Tragedia scansata a Praiano, in costiera amalfitana, dove nella notte si è sviluppato un incendio nel centro abitato, in località Muriciello. A tal proposito abbiamo potuto ascoltare le parole del sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, che ci ha spiegato a dinamica dell’incendio che ha fatto tremare i suoi cittadini: Per cause accidentali delle sterpaglie con della legna hanno preso fuoco alimentate dal vento.

Grazie all’intervento dei volontari del ristorante Kasai e poi dei vigili del fuoco e dei carabinieri le fiamme sono state domate – ha aggiunto Di Martino. C’è stato spavento per turisti e abitanti degli immobili confinanti ma alla fine tutto si è risolto.