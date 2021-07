Praiano in fibrillazione in vista delle prossime elezioni. Praiano, in Costiera Amalfitana, è in fibrillazione per le elezioni amministrative che si svolgeranno il 10 ottobre. Entro il 10 settembre, infatti, bisogna presentare le liste, quindi entro il prossimo mese dovranno essere definiti gli schieramenti.

Attualmente, tutti i movimenti sono ancora sottobanco, salvo Anna Maria Caso, la quale si è apertamente candidata come sindaco. Sono già diverse le persone che le si sono avvicinate, tra cui l’avvocato Agostino Amendola, lo scenografo Gennaro Amendola e Maria Giovanna Castellano, imprenditrice turistica di spessore. Insomma, a quello di Anna Maria Caso si sono accostati dei nomi di spessore.

Giovanni Di Martino, il primo cittadino uscente, punta al gruppo di maggioranza, e vorrebbe, forse, candidare come sindaco Nicola Fiorentino. Con lui ci sarebbe anche l’architetto Gennaro Fusco.

L’altra lista che al momento dovrebbe riproporsi è quella del Movimento 5 Stelle, con Fiorella Fusco e Arturo Terminiello, mentre ci sono voci del possibile impegno di Andrea Ferraioli, ma ancora nessuna conferma in tal senso.