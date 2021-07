Praiano, il sindaco Di Martino: “Al momento non intendo fare anticipazioni sulle prossime elezioni comunali”

Al centro vaccinale di Positano abbiamo incontrato il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino al quale abbiamo chiesto, vista l’imminenza delle elezioni comunali nel paese della costiera amalfitana, se si ricandiderà. Il primo cittadino ha precisato: «Come ho detto nell’ultimo consiglio comunale per adesso non ho intenzione di fare valutazioni, commenti o anticipazioni sulla campagna elettorale. Quando ci saranno i tempi fissati dal governo per le elezioni comunali ognuno farà le sue valutazioni. Al momento siamo tutti impegnati per accompagnare il paese fuori dall’emergenza Covid. La priorità è quella di continuare a sostenere il sistema delle imprese e le persone in difficoltà. Non abbiamo bisogno di campagne elettorali infinite».

Il sindaco di Praiano, che oggi ha ricevuto la prima dose di vaccino, ha espresso la propria opinione anche sulla campagna vaccinale: «Complimenti a tutti gli operatori che, con spirito di sacrificio, stanno facendo uno sforzo importante con un’organizzazione perfetta».