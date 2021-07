Praiano: Il Collettivo UANM presenterà il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “UANM che film!”.

Praiano: mercoledì 14 luglio alle ore 21.00 il Collettivo UANM presenterà il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “UANM che film!”.

Tra il rumore del mare e le luci delle lampare del magico scenario della Gavitella di Praiano, proietteremo i cortometraggi di due giovani registi campani: “Il Canto del Mare” di Walter Della Mura & “Neve in Primavera” di Edoardo Sandulli.

Trame

Il Canto del Mare – Walter della Mura

Il piccolo Carmine vorrebbe diventare un pescatore come suo padre Aniello che tuttavia glielo impedisce. La collera del bambino genera una connessione tra il mondo terreno e quello marino: padre e figlio si confronteranno col passato dell’uno e il futuro dell’altro. Dovranno così scegliere in quale mondo continuare a vivere.

«Più che raccontare una storia di riconciliazione, ho voluto porre l’accento sulla scelta di un mondo di appartenenza.

Sentirsi parte di un altro mondo non dovrebbe essere per nessuno fonte di vergogna o altro, è un modo come un altro per stare bene con gli altri e soprattutto con se stessi».

Walter Della Mura

Neve in Primavera – Edoardo Sandulli

Amelia e Ludovica stanno litigando di nuovo. È sempre la stessa storia: secondo Amelia la fidanzata non è in grado di intraprendere una relazione seria in quanto incapace di prendersi cura della sua amata. Per questo motivo Ludovica decide di andarsene ma la casa è permeata della sua presenza, anche se non è più lì. Amelia ora deve affrontare la sua solitudine: si ritrova a desiderare Ludovica talmente tanto da materializzare le proiezioni mentali della sua amata.

«Io credo che esista un modo per battere l’omofobia, come ogni altro pregiudizio: l’abitudine. Al posto di raccontare una storia di discriminazione, con personaggi bigotti e retrogradi, ho preferito mostrare l’assoluta bellezza di una storia d’amore, staccata dal resto del mondo, autonoma nella sua bolla.

Amelia e Ludovica ci mostrano la straordinaria purezza del loro amore in ogni aspetto, dal sesso al litigio. La loro dolcezza è un’ode alla libertà.

Ama chi vuoi, non sarai mai in errore».

Edoardo Sandulli.

Sarà un evento eccezionale. Ci saranno i registi a presentare il loro corto. Dopo la proiezione seguirà un breve dibattito.

L’evento è gratuito e la prenotazione obbligatoria tramite questo link https://bit.ly/UANM-che-film-ciak2