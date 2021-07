Praiano, giovani volontari puliscono la città dai rifiuti

Praiano, costiera amalfitana. L’esempio e la volontà sono sempre la migliore arma per cercare di migliorare l’ambiente che ci circonda. Ed è proprio quello che sta accadendo a Praiano dove un gruppo di giovani volontari, con la preziosa collaborazione dei seminaristi delle parrocchie di San Luca e San Gennaro, stanchi di vedere alcuni angoli del proprio paese poco puliti hanno deciso di agire in prima persona ed armati di guanti e sacchi neri hanno cominciato a raccogliere i rifiuti che trovavano in giro per restituire splendore e decoro alla propria città consapevoli che ad ognuno spetta la responsabilità di collaborare nel rendere il posto in cui si vive sempre accogliente e piacevole.

Ai ragazzi vanno i nostri complimenti per il buon esempio e per aver contribuito a rendere Praiano ancora più bella.