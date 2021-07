Praiano e Positano piangono Emanuele Gagliano, esempio di gentilezza e professionalità

Praiano e Positano piangono Emanuele Gagliano, ma per tutti solo Emanuele, o il ‘Conte’ per la sua eleganza, gentilezza e professionalità, che ha sempre portato nei tanti locali e ristoranti della Costiera dove ha lavorato, ed ha sempre lasciato ottimi ricordi. In molti lo ricordano alla Brace a Praiano, alla Taverna del Leone, alla Buca di Bacco ‘La Pergola’ , al Covo dei Saraceni a Positano, per poi ritornare a Praiano al Cafè ’94.

Riposa in pace Emanuele, le condoglianze alla famiglia.

Nella foto di Giuseppe Di Martino, con i ragazzi della Buca di Bacco nel 2003