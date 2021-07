Praiano, da domani in vigore il nuovo orario del servizio di trasporto interno. Sono stati definiti i nuovi orari del trasporto pubblico locale di Praiano, in Costiera Amalfitana, in vigore da domani, domenica 18 luglio 2021.

Nella tabella, possiamo notare l’aggiunta della corsa alle ore 19:15.