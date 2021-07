Praiano: Casa Angelina in cerca di facchino e collaboratrice ai piani. Casa Angelina, Boutique Hotel a Praiano, in Costiera Amalfitana, ricerca:

Facchino: persona giovane e dinamica, responsabile ed affidabile. Si occupa di assistere il trasporto bagaglio, e compiti di assistenza per le aree comuni.

Collaboratrice ai piani: si richiede esperienza pluriennale nel settore Hotel; capacità di gestione delle mansioni affidate, affidabilità e forte senso della pulizia; conoscenza della lingua inglese ritenuta caratteristica privilegiata.

Si offre:

contratto a tempo determinato;

possibilità di alloggio in Staff House per chi non risiede in provincia di Salerno.

Se interessati, inviare CV con foto ed aggiornati, via mail all’indirizzo: cv349@jobintourismeditore.it

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo quanto disposto dalle leggi 903/77 e 125/91.