Praiano, Annamaria Caso “La Gavitella è la spiaggia dei Praianesi, strumentalizzata da chi non l’ha mai vissuta veramente”

Praiano, Costiera amalfitana. Un post di Annamaria Caso, attualmente vice sindaco e unica candidato sindaco nella cittadina della Costa d’ Amalfi, nessuno , neanche il sindaco in carico Giovanni Di Martino si è espresso al momento

Ho ricevuto questa foto da una mia amica. Un segno del destino. Direte, perché? Innanzitutto, perché siamo alla Gavitella. Primi anni settanta. La foto, scattata non so da chi ( all’epoca la tecnologia non consentiva l’immediatezza di oggi), ci ritrae belli, giovani, spensierati, in uno dei tanti pomeriggi trascorsi al mare fino al tramonto. Quando gran parte della nostra quotidianità si concentrava in quel luogo magico. Bagni, tuffi , giochi, primi amori … all’epoca solo lì si allentava il controllo familiare.

E poi perché, mai come in questo momento, la Gavitella è alla ribalta della vita politica Praianese. Strumentalizzata all’inverosimile da chi non l’ha mai vissuta veramente. Avrò modo di chiarire nelle sedi opportune. Per il momento dico solo che non ci sto. La Gavitella è la spiaggia dei Praianesi. Di più. La Gavitella è la piazza estiva, luogo di incontro, di socialità intergenerazionale e di benessere. È la nostra Spa.