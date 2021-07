Positano, Vito Casola jr di Brunella intervistato da RAI 3 per la partita Italia-Belgio

La partita Italia-Belgio che ha visto trionfare la nazionale azzurra agli Europei ha portato a Monaco di Baviera molti tifosi italiani desiderosi di seguire la propria squadra da vicino. E tra i tanti anche il positanese Vito Casola jr di Brunella che è stato intervistato dal giornalista di Rai3 esprimendo un pronostico sfavorevole per l’Italia, per una sorta di scaramanzia che alla fine si è rivelata vincente.

E noi di Positanonews abbiamo sentito Vito Casola telefonicamente per chiedergli un pronostico sulla prossima sfida che vedrà l’Italia affrontare la Spagna ed anche in questo caso Vito ha predetto una sconfitta dell’Italia. Ma anche in questo caso, come accaduto per il Belgio, si tratta di una sorta di scaramanzia tipicamente calcistica che speriamo ci porti a festeggiare la vittoria dell’Italia.

Forza azzurri, alla conquista della finale.