Positano Vigilia per la Festa della Madonna delle Grazie a Montepertuso, l’augurio e una riflessione da Positanonews

Oggi la Vigilia della Festa della Madonna delle Grazie di Montepertuso a Positano, una delle più belle e sentite della Costiera amalfitana e del Sud Italia. Da qui la leggenda del Monte Gambera, la Montagna col “Buco”, unico in Europa sovrastante un villaggio in questo modo, che ha dato origine al nome di questa frazione, la più grande della Città Verticale, quella con maggiori potenzialità e tradizioni. Don Raffaele Celentano cura con amore, semplicità e dedizione la parrocchia, con la sua umiltà e umanità ha dimostrato di essere un grande parroco di grande cultura e una guida che sa cosa è meglio per far crescere la sua Chiesa, a lui e a tutti i montepertusani, in modo particolare a quelli che stanno in girno per lavoro nel mondo un grande augurio in questa festa che Positanonews ama da sempre. Questa del 2021 è la seconda festa che si fa con la pandemia da Covid, la Madonna ha continuato a proteggere i montepertusani, la speranza è che il prossimo anno ci si possa abbracciare tutti senza limiti . E’ con questo augurio che vi salutiamo . foto Giuseppe Di Martino

Parliamo di “Festa” perchè è con questo termine che i cittadini di Montepertuso chiamano questo giorno, o semplicemente “il 2 luglio” “la Festa di Montepertuso”, niente altro. Un saluto ai tanti che si sono fatti onore in tutto il mondo, dagli USA, dove salutiamo tanti Minente, Michele etc, alla Germania, un saluto anche a Rosario. L’auspicio che si risolvano gli atavici problemi aumentati a dismisura in questo periodo , aumentano le auto , per tanti motivi, e mancano i posti, creando disagi ai cittadini e danni all’economia. A supplire non bastano i collegamenti, troppo pochi considerando lo sviluppo turistico delle zone alte. C’è tanto da fare per la valorizzazione delle frazioni alte. Anche se qualcosa si muove, si potrà trovare finalmente un campo risistemato a nuovo e un miglioramento per i posti auto con la realizzazione di un parcheggio , non basta ma è qualcosa. Occorre curare la frazione, c’è tanto da fare , bisogna ripensare “Una Montepertuso futura” e dovrebbero farlo gli stessi montepertusani uniti come hanno fatto a Nocelle, non delegando mai ma prendendo in mano in prima persona il proprio destino per poterlo migliorare. Anche in questo con l’aiuto della Madonna, e di persone giuste e sane . La bellissima Montepertuso, che si trova in un contesto naturalistico e paesaggistico straordinario, potrà diventare una grande eccellenza solo se saranno gli stessi montepertusani a volerlo.

Stasera novena e domani la banda della Città di Aliano , i giochi di luce la sera e messe dalle 6,30 di mattina con la celebrazione anche del Vescovo Michele Fusco clicca qui per il programma