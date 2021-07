Positano Vicoli in Arte, il sindaco: “Una scommessa in un momento buio. Lavoriamo per il Winter Time, a breve uscirà il programma per Natale”.

“Questa è una scommessa che abbiamo fatto in un momento di buio, quando non avevamo prospettive per il futuro – ha detto il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida a Lucio Esposito per Positanonews -. L’idea è stata quella, nonostante non ci fosse luce verso il futuro ci abbiamo creduto ed abbiamo programmato insieme a tanti eventi un’estate di manifestazioni che stiamo portando in tutte le parti meno conosciute di Positano. L’idea è stata quella di valorizzare tutto il nostro territorio, a partire dalle frazioni, fino ad arrivare alla spiaggia”.

“In condizioni di normalità, anche per via della macchina burocratica che è sempre difficile da far muovere, non si riusciva a programmare. Quest’anno invece, nonostante tutto, abbiamo un programma che è iniziato a giugno e ci accompagnerà fino a novembre. Chiaramente questo è il frutto del lavoro di un’intera amministrazione e della nostra direttrice artistica”.

Ed è proprio la direttrice artistica ad invitarci a non perdere nulla di questa rassegna, che vive la musica a 360 gradi, in quanto c’è qualsiasi genere musicale.

“Ci saranno delle sorprese per le quali abbiamo già fatto delle anticipazioni – ha continuato il primo cittadino – perché anche in questo caso non siamo stati fermi. Abbiamo approfittato della chiusura forzata dei musei per fare nuovi scavi, e da questi nuovi scavi sono venute fuori delle cose sorprendenti. La conferenza stampa di presentazione ci sarà a breve. Sono venute fuori delle cose straordinarie, di un valore inestimabile, non ce n’è una meglio dell’altra: sono tutti reperti eccezionali che saremo contenti di restituire all’umanità intera. Speriamo per fine di questo mese di dare l’annuncio ufficiale. Da quando abbiamo iniziato a settembre abbiamo cominciato a lavorare per la cultura ed ora cominciamo a raccogliere i primi frutti di quest’opera che mese per mese abbiamo portato avanti. Ci saranno mostre con pezzi che hanno una provenienza singolare e particolare, per cui ringrazieremo chi ci ha dato l’opportunità di farlo. Il museo si arricchisce e la speranza sarà anche quella di farlo ruotare, in modo tale da avere sempre un’offerta nuova e fresca. Una cosa ve la posso anticipare, il nostro consigliere al turismo è già pronto per lavorare a quello che sarà il Winter Time, per avere in tempo utile un programma di eventi che si possono pubblicizzare e promuovere ancor prima che la gente arrivi a Positano. Quindi a breve usciremo anche con il programma del prossimo Natale, in modo tale da poter dare a tutti la possibilità di apprendere quelle che sono le iniziative che ci saranno qui, chiaramente nel rispetto della normativa, sperando che tutto ciò sarà possibile”, ha concluso il sindaco.