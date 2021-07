Positano, Via Boscariello senza acqua stanotte, senza avviso, senza spiegazioni e senza scuse, trattati come nel terzo mondo. Ieri sera nella cittadina della Costiera amalfitana i residenti di Via Boscariello si sono ritrovati senza acqua. Non sappiamo di chi sia la responsabilità, esiste un consorzio delle risorse idriche , quello dell’Ausino di Cava de’ Tirreni, che si occupa della Costa d’ Amalfi , che puntualmente, come è giusto che sia, vuole che paghiamo le bollette. Ebbene può capitare un’imprevisto ma perchè non riceviamo avvisi, spiegazioni e scuse, almeno formali, come avviene in genere in questi casi?