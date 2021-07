Positano, vacanze nella perla della costiera amalfitana per l’attore Gabriel Garko

L’attore Gabriel Garko sceglie Positano per qualche giorno di relax, lasciandosi incantare dal fascino delle tipiche stradine della città verticale che lo hanno immediatamente conquistato.

L’attore, al secolo Dario Gabriel Olivier, ha iniziato il suo cammino nel mondo dello spettacolo conquistando nel 1990 il titolo di Mr. Settimo Torinese, concorso che l’anno successivo lo porterà a vincere il titolo del “Più bello d’Italia”.

Inizia il suo percorso come attore di fotoromanzi per poi approdare al mondo televisivo, partecipando a diverse trasmissioni di successo. Deciderà poi di intraprendere la carriera di attore che lo renderà famoso ed amato non solo per la sua innegabile bellezza ma anche per la sua bravura.

(foto Facebook di Vincenzo Capone)