Positano, turisti arrivano a Montepertuso e vengono derubati delle valigie

Positano. Amaro inizio di vacanze per dei turisti come riporta G.C. su Facebook con un appello che condividiamo e divulghiamo: «Neanche arrivati i miei clienti che sono stati derubati delle valigie (due trolley e un beauty case). Il tempo di parcheggiare la macchina e le valige svanite. Chiunque sia stato faccia ritrovare subito le valigie (Montepertuso ex parcheggio Russo). Chiunque abbia visto qualcuno con valigie per il paese verso le 15:35/15:40 faccia la segnalazione alle forze dell’ordine, vigili o carabinieri. Sono state avvistate due donne trasandate verso quell’ora che si aggiravano a piedi».

Un episodio che scuote la tranquillità della città verticale e che ci auguriamo possa risolversi al più presto con la restituzione dei bagagli ai malcapitati turisti. Invitiamo tutti a collaborare con spirito di solidarietà ed a comunicare alle forze dell’ordine qualsiasi particolare che possa aiutare a risalire agli autori dell’ignobile gesto.