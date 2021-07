Positano, turismo in forte ripresa, ce ne parla Giovanni Capilongo, titolare Hotel Le Agavi.

Si registra una forte crescita turistica in Costiera Amalfitana.

Nonostante i cattivi pronostici, relativi alla situazione pandemica ancora in corso, lo scenario turistico sembra essere invece, in forte ripresa, soprattutto in Costiera Amalfitana.

A confermare tutto questo, la breve intervista ai microfoni di Positanonews fatta a Giovanni Capilongo, titolare dell’Hotel Le Agavi, resort a 5 stelle, situato a 3Km in una posizione strategica, che rende facilmente accessibile lo shopping e le passeggiate rionali, ma che riesce a tutelare i suoi ospiti dal dal trambusto e dalle folle del centro, con una vista mozzafiato sulla Costiera.

“Rispetto al 2020 abbiamo avuto un incremento del 50-60%. In forte ripresa anche il mercato americano, tedesco e internazionale, con una occupazione del 70% dunque, di gran lunga superiore allo scorso anno. Per il 2022 si prevedono ulteriori incrementi , soprattutto di turisti americani, mercato di riferimento per Positano”.

Dunque notizie positive e confortanti che ci portano a sperare in una sempre più fervida ripresa sia economica che sociale.